La Municipalidad de General Pueyrredon informó que, a partir del monitoreo de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y en articulación con personal de las fuerzas de seguridad, lograron detectar y recuperar una camioneta Ford Ranger con pedido de secuestro activo de la localidad de Colón, provincia de Entre Ríos.



El hecho ocurrió cuando personal de Prefectura visualizó un camión Scania transportando una carga de leña y sobre ella, una camioneta parcialmente cubierta. Ante esta situación, el vehículo fue seguido por las cámaras del COM y se le dio aviso inmediato al personal policial para ser interceptado.

Ads

Puede interesarte

Tras el seguimiento, las autoridades coordinaron la interceptación del rodado en la intersección de Vértiz y Camusso, y al constatar que la camioneta contaba con pedido de secuestro activo, detuvieron a un hombre mayor de edad, según informó el Municipio.



El operativo fue posible mediante la articulación entre las fuerzas de seguridad y los sistemas de videovigilancia del COM, lo que permitió una intervención rápida y eficaz. En tanto, el aprehendido fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.

Ads