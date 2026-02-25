Personal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) intervino hoy ante un intento de robo a un vehículo estacionado en la vía pública en el barrio San José, ocasión que fue frustrada gracias al seguimiento que se hizo a través de las cámaras.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:00, cuando un operador del COM advirtió a un individuo que intentaba forzar una camioneta. De inmediato, se dio aviso al móvil policial más cercano para que se dirigiera al lugar.

Al arribar, el personal policial observó al sospechoso saliendo del interior del vehículo. Al notar la presencia del patrullero, intentó darse a la fuga, pero fue reducido tras un breve seguimiento e identificado en el lugar.

El demorado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Posteriormente, por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó su traslado a la Unidad Penitenciaria Nº44 de Batán, donde quedó imputado bajo la carátula de robo reiterado.

