Por la intervención del COM, recuperaron una camioneta robada en Punta Mogotes
El rodado fue interceptado en la intersección de las avenidas Mario Bravo y Cervantes Saavedra, donde detuvieron al conductor y a sus dos acompañantes.
A través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el Municipio activó esta tarde un alerta por una Renault Stepway que poseía una patente falsa y estaba vinculada a hechos delictivos.
Mediante el seguimiento en tiempo real de las cámaras, los operadores fueron informando cada movimiento y ubicación del rodado, mientras el personal policial seguía las indicaciones para capturar a los delincuentes y recuperar la camioneta.
La persecución culminó en la intersección de las avenidas Mario Bravo y Cervantes Saavedra, donde el automóvil fue interceptado y se procedió a la aprehensión tanto de su conductor como de los dos acompañantes. El rodado, por su parte, fue secuestrado.
Si bien la patente que poseía la camioneta no poseía impedimento legal, el número de grabado de cristales denotaba que tenía pedido de secuestro activo perteneciente a la Comisaría Decimotercera.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión