A través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el Municipio activó esta tarde un alerta por una Renault Stepway que poseía una patente falsa y estaba vinculada a hechos delictivos.

Ads

Mediante el seguimiento en tiempo real de las cámaras, los operadores fueron informando cada movimiento y ubicación del rodado, mientras el personal policial seguía las indicaciones para capturar a los delincuentes y recuperar la camioneta.

Puede interesarte

La persecución culminó en la intersección de las avenidas Mario Bravo y Cervantes Saavedra, donde el automóvil fue interceptado y se procedió a la aprehensión tanto de su conductor como de los dos acompañantes. El rodado, por su parte, fue secuestrado.

Ads

Si bien la patente que poseía la camioneta no poseía impedimento legal, el número de grabado de cristales denotaba que tenía pedido de secuestro activo perteneciente a la Comisaría Decimotercera.

Ads