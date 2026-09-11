En el Día del Maestro, que se conmemora este 11 de septiembre, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) puso en valor el rol de los trabajadores de la educación y renovó su reclamo por mejores condiciones laborales y el reconocimiento de los derechos del sector.

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Desde SADOP señalaron que muchas de las situaciones que atraviesan actualmente las escuelas tienen su origen fuera del ámbito educativo, pero terminan impactando directamente en las aulas. Las desigualdades sociales, los episodios de violencia y las nuevas demandas que recaen sobre los docentes forman parte de una realidad que, según el gremio, también afecta las condiciones en las que se desarrolla la tarea.

Carla Mancuso, secretaria general de SADOP Mar del Plata, destacó el papel de quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento de las instituciones educativas. “Defender la escuela es también defender a quienes todos los días la sostienen con su trabajo”, afirmó.

La dirigente sostuvo además que los docentes no pueden asumir en soledad responsabilidades que exceden su función. “Las y los docentes no podemos ser quienes carguemos en soledad con las desigualdades y las violencias que atraviesan a nuestra sociedad”, manifestó.

En ese sentido, Mancuso reclamó que el trabajo docente esté acompañado por salarios dignos, condiciones laborales saludables, reconocimiento y respeto. Y resumió la importancia de la profesión con una definición: “No hay sociedad sin escuela, y no hay escuela sin docentes”.

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Desde la organización sindical también remarcaron que la extensión de las jornadas, la multiplicidad de tareas y la sobrecarga laboral constituyen algunos de los principales desafíos que enfrenta el sector. A esto se suma, señalaron, el impacto que tienen las situaciones de violencia sobre la salud de los trabajadores de la educación.

La importancia de los derechos laborales

SADOP destacó en este contexto el papel de la organización sindical y las conquistas alcanzadas a través de las negociaciones paritarias. Entre ellas mencionaron los acuerdos vinculados con la defensa salarial, el Derecho a la Desconexión, la prevención y reparación de situaciones de violencia y la ampliación de las licencias por tareas de cuidado.

Para Mancuso, la fecha también representa una oportunidad para volver a poner en discusión el reconocimiento de la profesión y las condiciones necesarias para ejercerla.

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“Es vocación y es derechos”, sintetizó la secretaria general de SADOP Mar del Plata al saludar a las maestras y maestros en su día.