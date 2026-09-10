El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para mañana viernes en Mar del Plata, ante la previsión de condiciones intensas que afectarán a la ciudad.

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La advertencia comenzará a regir desde el mediodía del viernes y se extenderá, en principio, hasta las primeras horas del sábado.

Según informó el organismo, se esperan vientos del sudeste con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y asegurar objetos que puedan ser desplazados, como macetas, sillas o toldos.

También se aconseja mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y marquesinas, además de circular con precaución.

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El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

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