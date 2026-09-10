En el marco de la presentación judicial realizada por los particulares damnificados del accidente ocurrido el pasado 22 de junio en la zona del Skate Park, donde un colectivo se despistó y atropelló a varias personas, y dejando como saldo la muerte de Guadalupe Merlos de 18 años, se pidió la ampliación a la empresa de transporte, la VTV y la firma que realiza el mantenimiento del colectivo.

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Según indicó en diálogo con El Marplatense, el abogado querellante Maximiliano Orsini sostuvo al fundamentar el pedido de extensión de la acusación penal entienden que “acá hay responsabilidades indirectas claras en cuanto al mantenimiento de la unidad que finalmente provocaron la tragedia”.

En su presentación, Orsini también respaldó su planteo en jurisprudencia previa, señalando que “se ha invocado la doctrina del fallo de la tragedia de Once de la Cámara Quinta Nacional”.

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También se incluyó el fallo sobre el accidente en el que perdió la vida el médico Diego Quirós, donde según el letrado “se responsabilizó no sólo al conductor, sino al propietario del camión por estas responsabilidades indirectas de mantenimiento que claramente estaban en conocimiento del dueño”.

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