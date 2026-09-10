La primera jornada de evaluación para los aspirantes a ingresar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires se desarrolló en Mar del Plata con una concurrencia que superó las expectativas previstas para la región.

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La actividad tuvo lugar en la Escuela de Policía de Mar del Plata y contó con la participación y supervisión del subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional, Ignacio Pacho. Hasta el establecimiento llegaron cientos de jóvenes de General Pueyrredon y localidades vecinas, muchos de ellos acompañados por sus familias.

Durante esta instancia inicial, los postulantes fueron evaluados en conocimientos teóricos a partir de los contenidos incluidos en los materiales académicos proporcionados por el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Uno de los datos destacados de la jornada fue el nivel de asistencia. El presentismo alcanzó cerca del 50% de los inscriptos citados, cuando el promedio histórico para este tipo de convocatorias suele ubicarse entre el 25% y el 30%.

Además, desde la organización señalaron que la jornada tuvo un resultado positivo, ya que la mayoría de los aspirantes que completaron la evaluación logró superar satisfactoriamente esta primera instancia del proceso de selección.

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La jornada también permitió mostrar las mejoras realizadas en la Escuela de Policía local, que fue sometida a un proceso de puesta en valor con obras de infraestructura y refacciones edilicias integrales.

Las mejoras permitirán que quienes avancen en el proceso de ingreso puedan contar con un régimen de internado durante la semana, con el objetivo de fortalecer tanto el entrenamiento físico como la formación académica continua dentro de la institución.

En los próximos días se desarrollarán nuevas convocatorias y fechas complementarias en Mar del Plata correspondientes a esta primera etapa. Allí serán evaluados los postulantes que finalizaron su inscripción durante los últimos días y aquellos que no pudieron presentarse en la jornada inaugural.

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