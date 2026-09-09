Una compraventa del barrio 2 de Abril fue clausurada luego de que se hallara en el lugar una motosierra denunciada como robada, en el marco de un operativo coordinado por efectivos de la Comisaría Séptima y de la Subcomisaría Camet, junto a personal de la Dirección de Inspección General de la Municipalidad de General Pueyrredon.

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El operativo de control comercial se desarrolló en el local ubicado en Della Paolera al 1700, en el marco de la Ley Provincial 13.564 que regula la comercialización de metales y elementos vinculados a servicios públicos.

Durante la inspección, los agentes constataron la presencia de una motosierra marca Omaha, color rojo, que registraba pedido de secuestro activo por un robo ocurrido el 30 de agosto en una vivienda del barrio 2 de Abril. En aquel hecho, desconocidos habrían violentado el acceso a un garaje y sustraído la herramienta.

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Como consecuencia del hallazgo, el encargado del comercio, un hombre de 47 años, fue imputado por el delito de encubrimiento. En paralelo, los inspectores municipales dispusieron la clausura del establecimiento por irregularidades administrativas y falta de habilitación.

Intervino la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor y Delitos Conexos (ODA) de la Fiscalía a cargo de Gabriela Fabraci, que ordenó la notificación de la formación de causa y la posterior liberación del imputado conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.

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