El conflicto entre la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por la administración del complejo Punta Mogotes ingresó en una nueva etapa luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 diera por finalizada la instancia de conciliación sin acuerdo entre las partes. La decisión se adoptó tras el vencimiento del plazo adicional de 72 horas otorgado en la cuarta audiencia, realizada el 31 de agosto, en el marco de una serie de encuentros previos celebrados el 30 de junio y el 4 y 18 del mes anterior.

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Con la falta de consenso, la resolución del caso quedó a cargo del juez Simón Isacch, quien deberá expedirse en las próximas semanas sobre la medida cautelar presentada por la administración del intendente Agustín Neme. Dicha presentación busca frenar el proceso de licitación pública y las obras anunciadas por el Ejecutivo provincial en el predio costero.

Además, el magistrado deberá resolver la demanda de fondo impulsada por el Municipio, que reclama la restitución del complejo tras ofrecer la cancelación de una deuda histórica mediante un depósito superior a los 14 millones de pesos.

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Actualmente, la administración del ente Punta Mogotes se encuentra integrada en un 70% por la Provincia y en un 30% por el Municipio.

Desde el gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, se propuso avanzar con la transferencia de la jurisdicción una vez finalizadas las obras previstas y con la extensión de las concesiones vigentes hasta abril de 2027. Sin embargo, la gestión local rechazó la propuesta y pidió frenar cualquier modificación administrativa hasta que exista una sentencia firme.

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