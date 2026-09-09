Los trabajadores de Eskabe todavía no cobraron los salarios correspondientes al mes de agosto y la situación generó preocupación entre los empleados de la planta de Mar del Plata. Ante el atraso, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentó un reclamo ante el Ministerio de Trabajo.

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La empresa había informado que pagaría los sueldos en dos partes, aunque todavía no se conocieron detalles sobre las fechas en las que se completará el pago. El atraso afecta todo el personal de la planta.

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Desde la UOM señalaron que son 107 los trabajadores alcanzados por el convenio del gremio, además de otros empleados que pertenecen a distintos convenios. Por el momento, no se anunciaron medidas de fuerza.

El conflicto tendrá una nueva instancia el próximo lunes a las 11.30, cuando representantes de la empresa y del sindicato participen de una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Allí buscarán definir cómo se realizará el pago de los salarios y aguinaldos. Además, los trabajadores mantienen el temor de que el conflicto pueda derivar en nuevas suspensiones, en un contexto de dificultades para la industria metalúrgica

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