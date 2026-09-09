Prestadores Unidos llevó adelante este miércoles una movilización frente a la Municipalidad de General Pueyrredón para visibilizar la situación crítica que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad y exigir medidas concretas para garantizar su continuidad.

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La protesta se realizó en el marco de la movilización nacional convocada para reclamar por la emergencia en discapacidad, con un pedido central dirigido a los representantes: que se prorrogue la Ley de Emergencia en Discapacidad y que esa medida esté acompañada por los recursos económicos necesarios.

Desde Prestadores Unidos remarcaron que la problemática excede ampliamente una discusión presupuestaria. “La discapacidad no es un gasto, no es una cifra, no es una estadística”, plantearon, al advertir que detrás de la crisis existen personas que necesitan tratamientos, familias que dependen de ellos y trabajadores y prestadores que sostienen diariamente el sistema.

Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con las dificultades económicas que atraviesan los prestadores. El incremento de los costos y la falta de recursos suficientes ponen en riesgo la continuidad de profesionales, instituciones y servicios destinados a personas con discapacidad.

En ese sentido, una de las consignas centrales de la jornada fue: “Sin prestadores, no hay prestaciones”. Desde la organización señalaron que no alcanza con reconocer formalmente la emergencia si no se garantiza el financiamiento necesario para que las prestaciones puedan mantenerse.

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La situación también repercute directamente en las familias, que enfrentan incertidumbre ante la posibilidad de interrupciones, demoras o dificultades para acceder a tratamientos y acompañamientos esenciales.

Por eso, desde Prestadores Unidos insistieron en la necesidad de que el Estado adopte medidas urgentes que permitan sostener el sistema, actualizar los valores de las prestaciones y garantizar condiciones que hagan posible la continuidad de los servicios.

La movilización volvió a poner en las calles un reclamo que atraviesa a todo el sector de la discapacidad: la necesidad de contar con recursos concretos para que los derechos reconocidos puedan garantizarse en la práctica.

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