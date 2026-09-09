A través de sus redes sociales, el intendente Agustín Neme destacó los avances del plan “Mar del Plata 100% LED”, una iniciativa que busca mejorar la iluminación urbana, incrementar la seguridad y optimizar el consumo energético en distintos sectores de la ciudad. Según señaló el jefe comunal, ya se completó el 40% de las primeras 5.000 luminarias LED.

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MAR DEL PLATA 100% LED: YA COMPLETAMOS EL 40% DE LA PRIMERA ETAPA



Desde que pusimos en marcha el Plan Mar del Plata 100% LED, ya alcanzamos el 40% de las primeras 5.000 luminarias.



Hoy estamos en Plaza Peralta Ramos, donde estamos colocando más de 500 nuevos artefactos. Al… pic.twitter.com/P62uddc08p — Agustin Neme (@agustin_neme) September 8, 2026

En esta etapa, los trabajos se concentran en Colinas de Peralta Ramos y Villa Primera. Por otro lado, en San Juan, Termas Huinco y Don Bosco, ya finalizaron el recambio de luminarias.

Desde el municipio remarcaron que el recambio de luminarias forma parte de una política de modernización de la infraestructura urbana que apunta a lograr una mayor eficiencia energética, reducir costos de mantenimiento y mejorar la calidad de la iluminación en calles, plazas y espacios de uso comunitario.

Con la continuidad de estas obras, la gestión local busca avanzar hacia el objetivo de convertir a Mar del Plata en una ciudad completamente iluminada con tecnología LED.

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