Neme destacó los avances del plan “Mar del Plata 100% LED”
El Municipio de General Pueyrredon continúa desarrollando el programa de modernización del alumbrado público con tecnología LED y suma nuevas intervenciones en espacios públicos de Mar del Plata.
A través de sus redes sociales, el intendente Agustín Neme destacó los avances del plan “Mar del Plata 100% LED”, una iniciativa que busca mejorar la iluminación urbana, incrementar la seguridad y optimizar el consumo energético en distintos sectores de la ciudad. Según señaló el jefe comunal, ya se completó el 40% de las primeras 5.000 luminarias LED.
En esta etapa, los trabajos se concentran en Colinas de Peralta Ramos y Villa Primera. Por otro lado, en San Juan, Termas Huinco y Don Bosco, ya finalizaron el recambio de luminarias.
Desde el municipio remarcaron que el recambio de luminarias forma parte de una política de modernización de la infraestructura urbana que apunta a lograr una mayor eficiencia energética, reducir costos de mantenimiento y mejorar la calidad de la iluminación en calles, plazas y espacios de uso comunitario.
Con la continuidad de estas obras, la gestión local busca avanzar hacia el objetivo de convertir a Mar del Plata en una ciudad completamente iluminada con tecnología LED.