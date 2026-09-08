La Prefectura Naval Argentina realizó hoy un operativo de aeroevacuación de alta complejidad para asistir a un tripulante de 57 años, de nacionalidad indonesia, que presentaba síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular mientras se encontraba a bordo del buque pesquero de bandera portuguesa Novo Virgem Da Barca, fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina, a unas 230 millas náuticas (más de 425 kilómetros) de Mar del Plata.

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La emergencia se inició cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Mar del Plata recibió un aviso del capitán del buque, quien solicitó una radio consulta médica ante el cuadro que presentaba el marinero. El tripulante evidenciaba debilidad en el lado izquierdo del cuerpo, dificultad en el habla, desorientación, dolor de cabeza y desviación de la comisura labial, signos que encendieron las alertas sanitarias.

Ante la sospecha de un ACV, personal médico de Prefectura recomendó al buque iniciar el rumbo hacia el puerto de Mar del Plata mientras se organizaba el operativo de rescate. En paralelo, se activó el Sistema Guardacostas para el seguimiento de la embarcación y la coordinación del despliegue aéreo.

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Desde la Estación Aérea Mar del Plata despegaron un avión y un helicóptero con personal médico y rescatistas a bordo. Una vez localizada la embarcación, el helicóptero ejecutó la maniobra de izado del paciente mediante un nadador de rescate, en plena navegación.

El tripulante fue asistido en vuelo y trasladado al helipuerto de la Prefectura en la zona portuaria local, donde una ambulancia lo derivó a un centro de salud privado para su atención. Finalizado el operativo, el buque retomó su actividad en zona de pesca.

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