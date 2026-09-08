Un incendio se registró este martes por la mañana en una vivienda ubicada en avenida Luro al 6400, en Mar del Plata, y demandó la intervención de una dotación del Cuartel de Bomberos Monolito.

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El hecho fue advertido cuando se comisionó la autobomba RO 24.561 ante el aviso de un incendio en un inmueble. Al llegar, los efectivos iniciaron las maniobras de extinción mediante el despliegue de una línea de 38 milímetros con lanza.

La vivienda cuenta con una superficie aproximada de 10 por 12 metros, con paredes y pisos de mampostería sólida y techo de losa. En su interior se distribuye en un comedor, una cocina, dos dormitorios y un baño.

En un primer momento, los bomberos informaron que el sector del comedor presentaba afectación. Sin embargo, durante la inspección posterior se estableció que la zona principalmente dañada correspondía a la cocina, de aproximadamente 4 por 5 metros.

El fuego pudo ser controlado y posteriormente extinguido por completo. Los bomberos realizaron tareas de enfriamiento para evitar una posible reactivación del incendio.

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Como consecuencia del siniestro se registraron daños en la instalación eléctrica, ahumamiento generalizado y afectaciones en distintos elementos estructurales y pertenencias que se encontraban dentro del inmueble.

En el lugar también trabajó un móvil del Comando Norte, a cargo de una oficial, mientras que se hizo presente el morador de la vivienda.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni víctimas como consecuencia del incendio.

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Una vez finalizadas las tareas de extinción, enfriamiento y verificación del inmueble, la dotación regresó al cuartel sin otras novedades. Las circunstancias que dieron origen al fuego serán materia de investigación.