Mar del Plata tendrá este martes 8 de septiembre una jornada que comenzará fría y con nubosidad, pero que irá mejorando a medida que pasen las horas hasta dejar una tarde con mayor presencia de sol.

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La temperatura mínima se ubicará entre los 3°C y 6°C, mientras que la máxima rondará los 15°C. Se anticipa un comienzo nublado seguido por condiciones soleadas.

Las probabilidades de lluvia serán prácticamente nulas.

El viento será otro de los protagonistas, principalmente del norte y noroeste. Se esperan velocidades moderadas, generalmente entre 15 y 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar aproximadamente los 35 a 40 km/h durante algunos momentos del día.

En cuanto a la humedad, será más alta durante la madrugada y las primeras horas, con registros cercanos al 80% y 85%, pero descenderá hasta alrededor del 50% durante la tarde. Hacia la noche volverá a aumentar y podría acercarse nuevamente al 75% u 80%.

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Por la noche, el cielo permanecerá despejado, con un nuevo descenso de la temperatura. Los registros se moverán entre los 5°C y 8°C hacia las últimas horas del martes, acompañados por viento del norte y noroeste.

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