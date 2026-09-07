La actividad fue organizada por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, junto a la empresa Andreani. El objetivo fue acercar herramientas prácticas y generar un espacio de intercambio entre quienes forman parte del ecosistema emprendedor local.

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Uno de los ejes estuvo puesto en la logística. Representantes de Andreani explicaron distintas alternativas para mejorar la distribución de productos, las integraciones con tiendas online y el uso de plataformas destinadas a facilitar los envíos.

También hubo un bloque dedicado a la administración financiera, a cargo de Camila Espinosa, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Durante su exposición, destacó la importancia de separar las cuentas personales de las del negocio y de ordenar los ingresos y gastos para mejorar la gestión.

La inteligencia artificial fue otro de los temas abordados. José Montes Mónaco, CEO de AOKI IA, presentó distintas formas de incorporar esta tecnología a tareas cotidianas y procesos vinculados con el funcionamiento de un proyecto comercial.

Además, cuatro emprendimientos de Mar del Plata compartieron sus experiencias: Kaury, dedicada a la reventa de lencería; Amate, de indumentaria femenina; Natural, enfocada en ropa para bebés; y Cherry, de accesorios. Sus representantes hablaron sobre los desafíos, aprendizajes y recorridos de sus proyectos.

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La propuesta cerró con un espacio de networking pensado para que los asistentes pudieran generar contactos, intercambiar ideas y conocer otras experiencias del ámbito local.

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