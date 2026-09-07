Familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan solicitaron la nulidad del juicio desarrollado en Río Gallegos y reclamaron que se realice un nuevo proceso ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. El planteo fue explicado por el abogado querellante Luis Tagliapietra, quien señaló que durante el debate se vulneraron distintos derechos y garantías constitucionales.

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Uno de los principales argumentos está relacionado con la garantía del “juez natural”, contemplada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Según explicó Tagliapietra, la querella considera que la investigación debió quedar radicada en Mar del Plata debido a que los hechos y omisiones que posteriormente dieron lugar a las acusaciones ocurrieron en esta ciudad.

El abogado también cuestionó la denuncia inicial realizada por la Armada en Caleta Olivia. Sostuvo que se informó que el submarino se había perdido en aguas correspondientes a esa jurisdicción, pero que posteriormente se conocieron datos que ubicaban la última posición de la nave en aguas internacionales, a unas 300 millas de la costa. Los restos del ARA San Juan fueron encontrados más tarde a aproximadamente 275 millas del litoral argentino.

“Todo lo ocurrido durante la desaparición fue en aguas internacionales”, señaló Tagliapietra, y consideró que esa circunstancia, sumada a que los hechos investigados se vinculaban con Mar del Plata, demuestra que el expediente tendría que haber sido tramitado en esta jurisdicción.

La querella también denunció restricciones durante el juicio. De acuerdo con el abogado, se limitó la posibilidad de realizar preguntas a los testigos, profundizar determinadas cuestiones y desarrollar de manera amplia los alegatos finales y la valoración de la prueba.

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Por esos motivos, los familiares solicitaron que se declare nulo el juicio y se envíe nuevamente la causa al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata para realizar un nuevo debate.

Tagliapietra remarcó además que, más allá del resultado judicial, los familiares mantienen otro reclamo central: avanzar en todas las medidas y pericias necesarias para determinar con la mayor certeza posible qué ocurrió con el submarino.

“Lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo es que se llegue a la verdad, que se agoten los recursos necesarios para hacer todas las pericias y poder tener la mayor certeza posible de qué fue lo que ocurrió”, afirmó.

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