Choque frontal entre dos autos dejó dos personas heridas en Félix U. Camet
Un hombre de unos 60 años y una mujer de 51 fueron trasladados a distintos centros de salud tras el fuerte impacto ocurrido esta mañana en el cruce con Houssay.
Un fuerte choque frontal entre dos automóviles se registró este lunes por la mañana en la avenida Félix U. Camet y Houssay y dejó a dos personas heridas.
El siniestro ocurrió a la mañana Tras la colisión, fue necesaria la intervención de dos móviles de emergencia para asistir a los ocupantes de los vehículos.
Uno de los heridos es un hombre de aproximadamente 60 años, quien sufrió múltiples heridas en el torso y el rostro, algunas de ellas con sangrado activo. Fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).
En tanto, una mujer de 51 años sufrió politraumatismos y fue derivada al Hospital Privado de Comunidad (HPC) para recibir atención médica.
Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del accidente ni la evolución de las personas heridas.