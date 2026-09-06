Alianza del SECZA para reparar equipamiento ortopédico
Los trabajos se llevarán a cabo en los talleres de la Unidad Penitenciaria N.º 15 de Batán.
El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), encabezado por su secretario general Guillermo Bianchi, celebró un acuerdo de cooperación institucional con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Bonaerense para la reparación y reacondicionamiento de equipamiento ortopédico.
A través de esta alianza, el gremio proveerá los insumos y elementos dañados, cuya primera entrega consistió en sillas de ruedas, para que sean restaurados por personas privadas de la libertad en los talleres de la Unidad Penitenciaria de Batán.
Una vez finalizadas las tareas de mantenimiento, el material volverá al sindicato para quedar a disposición de los empleados de comercio que lo requieran, sin costo alguno.
El marco legal del proyecto se encuadra en la Ley Nacional N.º 25.855 de Voluntariado Social y la Ley Provincial N.º 12.256 de Ejecución Penal.
Desde la organización sindical remarcaron que el convenio busca impulsar herramientas de capacitación técnico-práctica que aporten a la formación laboral y a la futura inclusión social de los internos, promoviendo valores de solidaridad y ayuda mutua.
El acto de entrega de los primeros equipamientos contó con la participación de autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre ellos la principal Verónica Rodríguez; el subdirector de Régimen, mayor Germán Rodríguez; y el secretario de coordinación, inspector mayor Eugenio Chininella. En representación del SECZA asistieron el secretario de Previsión, Claudio Rodríguez, y el subsecretario general, Rogelio Luis Zumpano.