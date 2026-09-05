La Patrulla Municipal intervino en un operativo realizado en la zona de la Vieja Terminal, tras una denuncia por la presencia de un hombre que generaba molestias en la vía pública.

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Los agentes constataron la situación y procedieron, junto a personal policial, a identificar al individuo en la intersección de Sarmiento y Rawson. Durante el procedimiento, el hombre adoptó una actitud hostil y profirió insultos contra el personal actuante.

Al momento de realizar el palpado preventivo, el sujeto se negó a colaborar, por lo que el personal policial procedió a colocarle las esposas reglamentarias.

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Finalmente, fue trasladado a la Comisaría Novena, donde se continuaron las actuaciones correspondientes.

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