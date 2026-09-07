Las ventas minoristas volvieron a retroceder con fuerza en Mar del Plata. Durante agosto, el comercio local registró una caída interanual del 9,2% en unidades físicas, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP).

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El resultado representa el descenso más pronunciado de los últimos meses y confirma una tendencia que se viene profundizando desde abril. En ese mes, la disminución había sido del 2,6%, mientras que en mayo alcanzó el 5,8%, en junio se ubicó en 5,7% y en julio llegó al 7%.

De esta manera, el comercio marplatense cerró agosto con un nuevo deterioro y sin señales claras de recuperación del consumo.

El presidente de la UCIP, Blas Taladrid, manifestó su preocupación por la evolución de la actividad y señaló que el retroceso registrado durante agosto se suma a una serie prolongada de meses negativos.

“Preocupa el volumen de la caída de agosto, que se suma a un acumulado de muchos meses de caída y que ahora además se viene acelerando en los últimos meses”, sostuvo.

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El relevamiento también expuso el impacto que atraviesa el sector. Entre los comerciantes consultados, el 49,2% afirmó que su situación empeoró en comparación con un año atrás, mientras que el 50,8% consideró que se mantiene estable.

Un dato particularmente significativo es que ninguno de los encuestados manifestó haber mejorado su situación durante el último año.

Para Taladrid, la evolución de las ventas está estrechamente relacionada con el nivel de ingresos de los consumidores. En ese sentido, advirtió que, si no se recupera el poder adquisitivo, el consumo continuará mostrando resultados negativos.

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“Si no se recompone el poder adquisitivo y el ingreso disponible de las personas, vamos a continuar con meses de caída del consumo”, afirmó.

Pocas expectativas para invertir

El escenario también impacta sobre las decisiones de inversión. Según el informe elaborado por la UCIP, el 79,4% de los comerciantes considera que actualmente no existen condiciones favorables para invertir en sus negocios.

A su vez, las dificultades se reflejan en la rentabilidad: siete de cada diez comerciantes calificaron sus utilidades como regulares o malas.

En materia laboral, el panorama aparece algo más estable, aunque con señales de preocupación. El 95,2% no espera modificar la cantidad de empleados, mientras que el 4,8% restante analiza reducir su plantilla.

La caída se profundizó durante 2026

Los datos de los últimos meses muestran un deterioro progresivo de la actividad comercial. La baja interanual pasó del 2,6% en abril al 9,2% en agosto, lo que marca una aceleración del retroceso.

Desde la UCIP consideraron que esta evolución constituye una señal de alerta para el comercio de Mar del Plata y remarcaron la importancia de recuperar el poder de compra de los consumidores.

La entidad empresarial también planteó como prioridades el sostenimiento del empleo formal y la recomposición del poder adquisitivo, dos factores que, según el sector, resultan determinantes para revertir la tendencia negativa que atraviesa el comercio local.