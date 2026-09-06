Una postal poco habitual llamó la atención este domingo en el centro de Mar del Plata. Frente a la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia se llevó a cabo la primera “Juntada Oficial de Pelados” de la ciudad, una iniciativa que había ganado repercusión en redes sociales durante los días previos.

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La convocatoria comenzó a las 14 y luego de unos minutos ya se pudo apreciar algunas personas concentradas en el escenario cercano a la catedral. Desde allí, los asistentes comenzaron una jornada pensada para compartir, divertirse y conformar una comunidad alrededor de una consigna particular.

La invitación no estuvo dirigida únicamente a personas completamente calvas. Los organizadores también abrieron la participación a rapados, quienes atraviesan una pérdida de cabello e incluso aquellos que todavía conservan algunos pelos. Sumaron también un corte de cabello durante el evento, incorporando así , un “nuevo pelado”.

Como parte del tono humorístico de la propuesta, se sugirió asistir con ropa negra, anteojos de sol y, fundamentalmente, “actitud”, una consigna que se convirtió en una de las características de la convocatoria.

La programación incluyó juegos, desafíos, sorteos y premios, con la participación de emprendimientos y marcas que acompañaron la iniciativa. Además, durante la jornada se realizaron registros audiovisuales para compartir distintos momentos del encuentro en redes sociales.

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Otra de las actividades previstas fue una caminata grupal por el centro de Mar del Plata, que permitió trasladar la particular convocatoria más allá del punto de concentración inicial y despertó la curiosidad de quienes circulaban por la zona.

Detrás del tono descontracturado, los impulsores de la iniciativa plantearon como uno de sus objetivos generar un espacio de pertenencia y encuentro. La propuesta buscó convertir una característica compartida en una excusa para socializar y crear nuevos vínculos.

La idea se enmarca además en una tendencia que comenzó a replicarse en distintas ciudades, donde encuentros de este tipo encontraron en las redes sociales una herramienta para reunir a personas bajo consignas humorísticas y recreativas.

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