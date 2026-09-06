La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, dará continuidad esta semana al programa “Salud en tu Barrio”, el cual despliega operativos sociosanitarios e itinerantes para complementar las prestaciones habituales de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

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Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre, la atención se concentrará en las sedes de Gloria de la Peregrina y en la Unione Regionale del Molise.

El Dispositivo 1 funcionará de 9 a 14 en la Sociedad de Fomento Gloria de la Peregrina, ubicada en Río Suquía 1294. Allí se aplicarán vacunas de calendario, se realizarán testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos y talleres informativos.

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La oferta semanal incluirá atención del móvil odontológico (de lunes a miércoles), servicio de pediatría (de martes a jueves), vacunación contra la hepatitis B y testeos de hepatitis C (martes), además de oftalmología y ginecología (jueves).

Asimismo, el jueves de 9 a 12 se aplicará la vacuna antirrábica a perros y gatos, mientras que las castraciones gratuitas se llevarán a cabo por orden de llegada (15 cupos diarios) ingresando a primera hora de la mañana.

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Por su parte, el Dispositivo 2 prestará servicios en el mismo horario en la sede de la Unione Regionale del Molise, en San Martín 6962. A lo largo de la semana se dispondrán controles generales, vacunación de calendario, testeos preventivos y gestión de turnos para Centros de Salud.

Las actividades específicas en esta localización comprenderán un taller de odontopediatría (miércoles), la presencia del móvil odontológico (jueves y viernes), controles oftalmológicos (viernes) y un taller gratuito de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) programado para el viernes a las 10, previa inscripción en el lugar.

Durante la jornada del viernes, de 9 a 12, también se aplicará la dosis antirrábica para animales de compañía.

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