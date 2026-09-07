El frío seguirá siendo protagonista en Mar del Plata durante el comienzo de la semana. Para este lunes 7 de septiembre se prevé una jornada con temperaturas bajas desde la madrugada y una recuperación moderada durante la tarde.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el termómetro podría descender hasta 1°C, mientras que la máxima se ubicaría alrededor de los 10°C.

Las primeras horas serán las más frías. Durante la mañana se esperan registros cercanos a los 3°C, por lo que la sensación térmica podría mantenerse baja especialmente en sectores expuestos al viento.

En cuanto al cielo, las previsiones muestran algunas diferencias. Se esperan períodos con poca nubosidad y otros parcialmente nublados, con una mayor presencia de nubes hacia determinados momentos de la jornada. No se anticipan lluvias significativas.

Durante la tarde llegará el momento más templado del día, aunque la temperatura difícilmente supere los 10°C. El viento será de intensidad leve a moderada y cambiará de dirección con el correr de las horas: comenzará predominando desde el noroeste y luego rotará hacia el noreste y el norte.

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La humedad se mantendrá aproximadamente entre el 56% y el 65% durante la tarde, para luego incrementarse a medida que baje la temperatura. Hacia la noche podría acercarse al 75%.

Después del atardecer volverá a sentirse con mayor intensidad el frío. Para las últimas horas del lunes se esperan valores cercanos a los 6°C, con cielo parcialmente nublado.

El panorama comenzaría a modificarse desde el martes, cuando se espera un ascenso de las temperaturas. Las previsiones actuales anticipan una máxima cercana a los 16°C, dando inicio a una recuperación térmica después de varios días marcados por el frío.

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