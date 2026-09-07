Trabajadores judiciales de la Regional 4 de Mar del Plata realizarán este miércoles 9 de septiembre un banderazo y movilización en el marco de una nueva jornada de protesta nacional impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

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La convocatoria será a las 11.30 en avenida Independencia 2024, esquina Moreno, donde funcionan dependencias judiciales. Entre los principales reclamos se encuentran una recomposición salarial y la recategorización de los juzgados civiles de Mar del Plata.

Desde el gremio señalaron que las estructuras de esos juzgados llevan más de 20 años sin ascender de categoría, una situación que, según denunciaron, genera sobrecarga de tareas y afecta la carrera del personal judicial.

“La falta de recategorización en los juzgados civiles degrada la carrera judicial y precariza de hecho el enorme esfuerzo que el personal realiza día a día para brindar respuestas a los ciudadanos”, expresaron desde la conducción regional.

La protesta también incluirá el pedido de designación de un representante de los trabajadores en la Obra Social y el rechazo al traspaso de la Justicia Nacional.

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Desde la Regional 4 de la UEJN, gremio conducido a nivel nacional por Julio Piumato, advirtieron además que la falta de respuestas oficiales podría derivar en una profundización del plan de lucha.

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