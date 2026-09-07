El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes en Mar del Plata los avances del programa Entramados, una iniciativa destinada a la prevención y al abordaje integral de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal o en riesgo de estarlo.

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La actividad se desarrolló en el Complejo Policial Juan Vucetich y reunió a representantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad, áreas municipales y provinciales, instituciones educativas y organismos vinculados con niñez y adolescencia.

Durante el encuentro, los integrantes del Consejo Directivo del programa explicaron que la propuesta apunta a interrumpir trayectorias delictivas a partir de intervenciones adaptadas a las características de cada distrito. Para ello, se articulan políticas vinculadas con educación, formación laboral, salud, salud mental, deporte, cultura y acompañamiento familiar.

Del panel participaron Enrique Font, por el Ministerio de Seguridad bonaerense; José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia; y Agostina Suraniti, representante de la Secretaría General del Gobierno provincial.

Entramados se encuentra actualmente en 38 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos figuran Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Quilmes, San Isidro y Tigre. Además, Bahía Blanca, General Las Heras, Ramallo y Villa Gesell comenzaron a implementarlo durante este mes.

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En cada distrito se conforma una Mesa Multiagencial, integrada por organismos provinciales y municipales, representantes judiciales, hospitales, universidades, programas socioeducativos y organizaciones comunitarias. El objetivo es elaborar un diagnóstico de la situación local y coordinar acciones de manera conjunta.

Los planes pueden incluir acompañamientos individuales, talleres grupales, revinculación educativa, capacitación laboral y en oficios, actividades deportivas y culturales, asistencia sanitaria y trabajo con las familias y referentes adultos.

De la jornada en Mar del Plata participaron representantes de juzgados, defensorías y fiscalías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, la Jefatura Departamental Policial, el Consejo Municipal de Niñez, la Secretaría de Desarrollo Social, autoridades educativas y los Centros de Referencia Territorial. El encuentro también contó con el acompañamiento del obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando.

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