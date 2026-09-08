La investigación por el trágico accidente ocurrido el pasado 22 de junio frente al Skatepark sumó una nueva prueba que busca determinar cómo se produjo la pérdida de control del colectivo de la Línea 532 que terminó embistiendo a peatones que aguardaban el transporte en la zona de Rivadavia y la costa.

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Se trata de una pericia accidentológica de 13 páginas elaborada por el ingeniero mecánico oficial Omar Alcides Santi y presentada ante la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Germán Vera Tapia. El estudio analizó las condiciones mecánicas de la unidad, la trayectoria que siguió luego de la falla y las características del lugar donde ocurrió el siniestro.

Una de las principales conclusiones del informe apunta directamente al sistema de dirección del colectivo. Los especialistas determinaron que la pérdida de dominio de la unidad se produjo luego del desprendimiento de la barra corta de dirección de la rótula que la vinculaba con el brazo de la rueda delantera izquierda.

De acuerdo con la reconstrucción realizada, esa rotura dejó al conductor sin posibilidades de recuperar el control del vehículo mediante una maniobra que permitiera evitar el impacto.

El bache que aparece como un factor determinante

Uno de los aspectos que llamó especialmente la atención de los investigadores fue la existencia de una irregularidad en el pavimento ubicada en el ingreso a la dársena de colectivos.

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El pozo se encontraba sobre el carril derecho, antes de la senda peatonal, precisamente en el sector por el que circulaba la unidad. La pericia plantea como hipótesis que el paso de una de las ruedas delanteras —posiblemente la derecha— por esa irregularidad pudo haber actuado como el factor que desencadenó la falla mecánica.

La presencia del bache no surgió solamente de una reconstrucción posterior. Las imágenes tomadas pocos minutos después del accidente permitieron documentar las condiciones que presentaba el pavimento en ese momento.

Posteriormente, el sector fue reparado, por lo que los investigadores debieron recurrir a esas fotografías y a otros elementos incorporados a la causa para reconstruir cómo se encontraba la dársena al momento del hecho.

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El informe también permitió establecer la secuencia de movimientos que realizó el colectivo una vez que se produjo la rotura del sistema de dirección.

Tras perder el dominio, la unidad se desvió hacia la derecha e impactó inicialmente contra el vértice de una garita. Luego continuó su recorrido sobre la vereda, con las cuatro ruedas, hasta alcanzar a las personas que se encontraban en el lugar esperando el colectivo.

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El vehículo siguió avanzando y terminó chocando contra el parapeto y la reja que delimitaban el sector del Skatepark. En ese recorrido también impactó contra un cartel y otra garita de colectivos, que finalmente fue derribada.

La unidad terminó deteniendo su marcha sobre la vereda, luego de recorrer un trayecto que dejó como saldo una víctima fatal y varias personas heridas.

Otro de los puntos analizados por los peritos fue la velocidad a la que circulaba el colectivo antes del accidente.

En este aspecto, el estudio fue prudente y concluyó que no existen elementos suficientes para determinar una cifra exacta. Sin embargo, los especialistas analizaron las imágenes registradas por la cámara C.O.M.705D, ubicada en avenida Pedro Luro y Buenos Aires.

A partir de esas imágenes observaron que el colectivo ingresaba a la dársena a una velocidad similar a la que desarrollaban otras unidades que realizaban la misma maniobra en ese sector.

De esta manera, la pericia no pudo establecer una velocidad determinada, pero sí incorporó un elemento comparativo respecto del comportamiento habitual de los colectivos que ingresaban a la dársena.

Un informe que se suma a la investigación

El abogado Maximiliano Orsini, representante del particular damnificado, confirmó que el perito de parte Gustavo Hollman adhirió en términos generales a las conclusiones del estudio oficial y que presentará un informe complementario.

La pericia se incorpora así a una investigación que busca establecer las circunstancias que rodearon el accidente y las eventuales responsabilidades derivadas del hecho.

El siniestro ocurrió el 22 de junio, cuando el interno de la Línea 532 ingresó a la dársena ubicada en Rivadavia y la costa y, tras sufrir la falla en el sistema de dirección, perdió el control y terminó sobre la vereda.

Como consecuencia del impacto murió Guadalupe Merlos, de 18 años, mientras que varias personas que se encontraban en el lugar resultaron heridas.

Ahora, el análisis de las condiciones mecánicas del colectivo y del estado que presentaba el pavimento en el momento del hecho se convierte en uno de los elementos centrales para avanzar en la reconstrucción de la tragedia.