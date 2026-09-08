Una casilla de guardavidas ubicada en el sector de playa pública de avenida Luro y La Costa se incendió durante la mañana de este martes, generando la intervención de una dotación del Cuartel de Bomberos Centro de Mar del Plata.

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El alerta fue recibido a través de un llamado telefónico realizado por una sargento que se encontraba cumpliendo servicio adicional en el Casino Central. La efectivo advirtió que una estructura de madera ubicada en la playa estaba siendo afectada por las llamas.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que se trataba de una casilla de guardavidas de aproximadamente 3 metros por 3 metros, construida íntegramente en madera y utilizada como puesto de vigilancia en el sector costero.

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El fuego había avanzado sobre buena parte de la estructura, que finalmente sufrió una afectación total. Ante esta situación, el personal desplegó una línea auxiliar y comenzó las tareas para extinguir el incendio.

Una vez controlado el foco, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento sobre la estructura y el área afectada para evitar que quedaran puntos calientes que pudieran generar una reactivación de las llamas.

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Finalizado el trabajo, el personal interviniente realizó la correspondiente verificación del lugar y regresó al Cuartel Centro sin registrarse novedades.

Por el momento, no fueron informadas las causas que originaron el incendio. El hecho quedó bajo jurisdicción de la Subcomisaría Casino, mientras que la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio correspondiente quedaba a definir.

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