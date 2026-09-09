El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles en Mar del Plata un escenario de estabilidad atmosférica, sin probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

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Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado y la temperatura ascenderá hasta los 10°.

En horas de la tarde se prevé la máxima del día, alrededor de 16°, con condiciones de parcial nubosidad y viento sostenido del mismo sector.

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Hacia la noche, el cielo tenderá a mayormente nublado, con descenso térmico hasta los 9° y disminución de la intensidad del viento.

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