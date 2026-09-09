La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó el desalojo inmediato de la Escuela de Surf del Complejo Turístico Chapadmalal, en el marco de una de las demandas iniciadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) para recuperar distintos inmuebles pertenecientes al Estado Nacional.

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La resolución fue dictada por el Juzgado Federal N°4, a cargo por subrogancia del juez Bernardo Bibel, quien consideró que estaban dadas las condiciones para avanzar con el lanzamiento del espacio que funciona entre los hoteles 3 y 4 del histórico complejo.

De acuerdo con lo establecido en el expediente, la Aabe había intimado previamente a quienes ocupaban el lugar para que lo restituyeran de manera voluntaria. Sin embargo, la devolución no se concretó y el organismo recurrió a la Justicia para obtener el desalojo.

Uno de los puntos centrales de la resolución es que, según el análisis realizado por el magistrado, no existe un contrato, concesión ni otro instrumento jurídico que habilite la explotación de la unidad.

En ese sentido, Bibel entendió que la discusión no pasa por determinar si venció una concesión o un vínculo contractual, sino que se trataría de una ocupación sin respaldo legal. Por ese motivo, consideró que se encuentran configuradas las condiciones para aplicar el procedimiento previsto por la Ley 17.091.

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Un desalojo con intervención de la fuerza pública

La resolución ordena el lanzamiento de cualquier persona que se encuentre ocupando el inmueble identificado como Escuela de Surf y contempla la posibilidad de recurrir al auxilio de la fuerza pública en caso de que sea necesario para cumplir con la medida.

Los oficiales de Justicia fueron facultados además para adoptar distintas medidas destinadas a concretar el procedimiento. Entre ellas se encuentra la posibilidad de ingresar a domicilios, disponer la apertura de cerraduras con la intervención de un cerrajero y solicitar asistencia médica si las circunstancias lo requieren.

La decisión judicial alcanza específicamente al espacio utilizado por la Escuela de Surf y se produce mientras la Aabe avanza con otras acciones destinadas a recuperar inmuebles dentro del Complejo Turístico Chapadmalal.

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