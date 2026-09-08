La suspensión de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires sumó un duro capítulo cruzado entre el Poder Judicial y los representantes del Ministerio Público Fiscal.

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Luego de que la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, hiciera lugar a un habeas corpus colectivo alegando posturas garantistas y la inconstitucionalidad de encerrar a menores, desde las fiscalías salieron a ratificar la validez de la norma.

El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, sostuvo que para la parte acusadora la norma se encuentra "en plena vigencia" desde su puesta en marcha el pasado 5 de septiembre.

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Desde el Ministerio Público argumentaron que la resolución dictada en primera instancia no posee autoridad de cosa juzgada, se encuentra sujeta a apelación y no fue notificada de manera formal a la Corte provincial ni a la Procuración.

Asimismo, Martínez Soto, en diálogo con El Marplatense advirtió un "exceso en las competencias" por parte de la magistrada de Lomas de Zamora.

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Según el análisis de los fiscales bonaerenses, un juez de grado tiene la facultad de no aplicar una norma para un caso concreto, pero suspender la vigencia de una ley general implica atribuirse facultades propias del Poder Legislativo o del Ejecutivo. Por tales motivos, la corporación fiscal confirmó que continuará aplicando la baja de la edad de imputabilidad en todo el territorio provincial.

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