La empresa distribuidora de gas Camuzzi advirtió sobre un sostenido incremento en los robos de flexibles en distintos sectores de Mar del Plata, una modalidad delictiva que ya afectó a más de 60 familias durante el último mes y que acumula 530 casos en lo que va del año. La situación genera preocupación por el elevado riesgo que implica para la seguridad pública.

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Según precisaron desde la compañía, el flexible es el componente encargado de vincular la red domiciliaria con el regulador de media presión (1,5 kg/cm²), permitiendo el suministro hacia el medidor y la instalación interna. Su sustracción sin intervención técnica provoca una liberación inmediata e incontrolada de gas natural, lo que puede derivar en incendios, explosiones o intoxicaciones.

En este contexto, la empresa informó que continúa realizando presentaciones judiciales y coordinando acciones con las fuerzas de seguridad para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, recordó antecedentes recientes en otras ciudades, donde este tipo de delitos ya derivó en condenas penales.

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Frente a la detección de irregularidades o cortes en el suministro, la distribuidora remarcó que cualquier intervención debe ser realizada exclusivamente por personal matriculado. Además, solicitó a los usuarios comunicarse de forma inmediata con las líneas de emergencia gratuitas 0800-666-0810 o 0810-666-0810 ante cualquier anomalía en las instalaciones.

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