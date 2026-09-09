Una Fiat Fiorino blanca se incendió este martes en la zona de Chaco y Bolívar, en Mar del Plata, y debió ser asistida por una dotación del Cuartel de Bomberos Centro.

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El hecho ocurrió cuando los Bomberos recibieron un aviso radial por el incendio de un vehículo y se dirigieron al lugar a bordo de la autobomba RO 24.049.

Al arribar, los efectivos constataron que el rodado se encontraba en fase de libre combustión, por lo que desplegaron una línea de 38 milímetros con lanza de corte regulable para iniciar las tareas de extinción.

Tras varios minutos de trabajo, el fuego pudo ser controlado. Se trataba de una Fiat Fiorino de color blanco, cuyo propietario se encontraba en el lugar al momento del incendio y manifestó contar con seguro de la empresa Sancor.

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En el operativo también intervino personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata, que realizó el corte preventivo de las calles para facilitar el trabajo de los bomberos.

No se registraron víctimas, personas heridas ni traslados a centros asistenciales. Una vez finalizadas las tareas y recabados los datos correspondientes, la dotación regresó al cuartel.

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