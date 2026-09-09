El ex intendente de General Pueyrredon y actual legislador, Guillermo Montenegro cuestionó con dureza la decisión judicial y sostuvo que el debate en torno a las políticas de seguridad debe contemplar especialmente la situación de las personas afectadas por los delitos.

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“Una vez más, toda la preocupación está puesta en el delincuente y nadie habla de las víctimas. De los que tienen miedo, de los que fueron robados, de los que se encierran cuando cae la noche. El Estado tiene que estar del lado de ellos”, afirmó.

El ex jefe comunal también puso el foco en el alcance de la resolución y cuestionó que una magistrada provincial pueda suspender mediante una cautelar la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso Nacional.

“Los jueces no están para decidir qué leyes les gustan y cuáles no. La política criminal la define el Congreso. Y si una ley es constitucional, se cumple”, sostuvo.

Además, rechazó que las dificultades que atraviesa el sistema provincial para alojar a jóvenes en conflicto con la ley puedan convertirse en un argumento para impedir la puesta en vigencia del nuevo régimen.

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“Si faltan lugares para alojar a los delincuentes, que el Gobierno provincial los construya. La ineficiencia del Estado no puede ser la excusa para dejar de aplicar la ley”, afirmó.

Finalmente, Montenegro ratificó su decisión de avanzar contra la magistrada y definió su posición frente al debate sobre seguridad y justicia.

“Yo tengo claro de qué lado estoy: del lado de las víctimas, de los vecinos que quieren vivir tranquilos y de los que cumplen la ley. Por eso vamos a pedir el jury”, concluyó.

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