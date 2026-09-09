Una mujer de 75 años que era buscada desde el pasado 10 de julio fue localizada por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en la zona portuaria de Mar del Plata. La mujer se encontraba desorientada y no podía precisar de dónde provenía.

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El hallazgo se produjo cuando integrantes de la sección Guardia y Patrullaje realizaban tareas habituales en la sede de la Prefectura ubicada en el puerto y advirtieron la presencia de una mujer adulta que presentaba signos de desorientación.

Los efectivos se acercaron para asistirla y, durante la entrevista, la mujer manifestó que no recordaba su lugar de procedencia. Con el transcurso de la conversación logró aportar su nombre, información que permitió iniciar las averiguaciones correspondientes.

A partir de ese dato, personal de Prefectura se comunicó con el Juzgado de Familia N.º 5 de Mar del Plata. Desde el organismo judicial confirmaron la identidad de la mujer y constataron que sobre ella existía una averiguación de paradero vigente desde el 10 de julio.

Luego, por disposición del juzgado, se tomó contacto con el Grupo de Apoyo en Salud e Internaciones de Mar del Plata para coordinar la asistencia y el traslado de la mujer.

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Finalmente, una ambulancia la llevó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó bajo atención del área de Salud Mental.

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