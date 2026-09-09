A través de un proyecto de resolución, el bloque de concejales de Unión por la Patria expresó su preocupación por la grave situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), especialmente los problemas de corte de servicios y reasignación de cápitas en el partido de General Pueyrredon.

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En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada K señalaron que “aproximadamente nuestra ciudad cuenta con 120.000 personas afiliadas a PAMI y desde la Asociación de Trabajadores del Estado denunciaron un ‘vaciamiento’ del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tras dar de baja a cerca de 40.000 capitados en dos clínicas de Mar del Plata”.

En ese sentido, puntualizaron que “el Sanatorio Belgrano dejó de atender a afiliados al PAMI por problemas con el convenio y el financiamiento de las prestaciones. La Clínica Mar del Plata, ex Hospital Español, está en conflicto, habitualmente con retención de tareas, por el atraso en el pago de sueldos”.

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“Se ha advertido recientemente que el Hospital Houssay, hospital propio de la red de asistencia del PAMI está funcionando al 40% de su capacidad. Esta crisis que atraviesa PAMI se puede sintetizar en la demora en otorgar turnos, el retiro de medicamentos gratuitos, la renuncia de profesionales de la salud y el cierre de clínicas y sanatorios para la atención”, destacaron desde la oposición.

Para finalizar, los concejales que responden a la senadora provincial Fernanda Raverta afirmaron que “es necesario urgentes medidas tendientes a recomponer el financiamiento del sistema de atención del PAMI, garantizando la continuidad de las prestaciones, condiciones adecuadas para los profesionales de la salud y la provisión regular de medicamentos para la población afiliada”.

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