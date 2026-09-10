El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), junto al Institut français d’Argentine de la Embajada de Francia y la empresa TotalEnergies, entregó la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026 durante un acto realizado en la sede diplomática en Buenos Aires. El certamen evaluó 41 proyectos vinculados a transición energética, calidad del aire y reducción del uso de plásticos.

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En la categoría Senior, el reconocimiento fue para el investigador Ricardo Martín Negri, del INQUIMAE (CONICET-UBA), por el proyecto Litio Circular, orientado a la recuperación de litio, cobalto y otros metales a partir de baterías en desuso mediante procesos basados en celulosa de plantas nativas.

En la categoría Junior, la ganadora fue la investigadora asistente del Grupo de Ingeniería en Bioprocesos de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Melina Nisenbaum, distinguida por su trabajo en la biofabricación de celulosa bacteriana a partir de residuos industriales, destinada a la producción de biomateriales flexibles como alternativa a los plásticos sintéticos.

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Los científicos premiados realizarán una estadía académica en Francia con el objetivo de fortalecer vínculos de cooperación internacional y avanzar en el escalado industrial de sus desarrollos. La ceremonia contó con la participación de autoridades del CONICET, representantes diplomáticos franceses y referentes del sector científico y académico.

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