El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves en Mar del Plata se presentará con condiciones de inestabilidad, nubosidad en aumento y probabilidad de chaparrones hacia la tarde, con una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°.

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Durante la mañana, la cobertura nubosa se incrementará a mayormente nublado, con una leve disminución térmica hasta los 8° y vientos del sector oeste que se intensificarán con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde se registrará la temperatura máxima de la jornada, estimada en 16°, en un contexto de inestabilidad que contempla entre un 10% y un 40% de probabilidad de chaparrones aislados tanto en el área urbana como en la franja costera.

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Por la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 10°. El viento rotará al sector norte con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas significativas previstas.

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