Nubosidad en aumento, viento moderado y posibles lluvias en Mar del Plata
El SMN prevé para este jueves una jornada con máxima de 16°, aumento de la nubosidad y probabilidad de chaparrones aislados durante la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves en Mar del Plata se presentará con condiciones de inestabilidad, nubosidad en aumento y probabilidad de chaparrones hacia la tarde, con una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°.
Durante la mañana, la cobertura nubosa se incrementará a mayormente nublado, con una leve disminución térmica hasta los 8° y vientos del sector oeste que se intensificarán con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Por la tarde se registrará la temperatura máxima de la jornada, estimada en 16°, en un contexto de inestabilidad que contempla entre un 10% y un 40% de probabilidad de chaparrones aislados tanto en el área urbana como en la franja costera.
Por la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 10°. El viento rotará al sector norte con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas significativas previstas.