El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) lanzó la Licitación Pública N° 0006/2026 para contratar el servicio integral destinado a la organización, producción y logística del Festival de Cine de Mar del Plata.

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El procedimiento corresponde al ejercicio 2026 y se tramita bajo el expediente EX-2026-85583909- -APN-GAYF#INCAA. La convocatoria es de clase única nacional y no contempla una modalidad específica.

Según la publicación oficial, el retiro del Pliego de Bases y Condiciones se realiza a través del sistema COMPR.AR y estará disponible hasta el 18 de septiembre a las 10.

Las empresas interesadas podrán realizar consultas sobre las condiciones de la contratación hasta el 16 de septiembre a las 10, también mediante la plataforma oficial de compras y contrataciones del Estado nacional.

En tanto, la presentación de ofertas deberá efectuarse exclusivamente de manera electrónica a través de COMPR.AR, utilizando el formulario dispuesto por el sistema.

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La apertura de las propuestas está prevista para el 18 de septiembre a las 10. El acto será público y se desarrollará en forma electrónica y automática, con la generación del acta correspondiente.

La licitación fue publicada este 10 de septiembre de 2026 bajo el aviso N° 65133/26, con vigencia de publicación hasta el 11 de septiembre. La convocatoria marca el inicio del proceso administrativo para definir la empresa o empresas que estarán a cargo de los servicios vinculados a la realización del tradicional festival cinematográfico marplatense.

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