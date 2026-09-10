El presidente del Comité Radical de Mar del Plata y Batán, Ricardo Liceaga Viñas, cuestionó la creación de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol dispuesta por el gobernador Axel Kicillof mediante decreto, al considerar que se trata de “una tomada de pelo para todos los marplatenses”.

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El dirigente sostuvo que la medida implica la creación de una nueva estructura administrativa con alto rango dentro del Ejecutivo provincial y advirtió que “en lugar de gestionar con lo que ya tienen, inventan una estructura nueva, con un director ejecutivo con rango y remuneración de director provincial, para coordinar cosas que ya deberían estar coordinadas; es más Estado para hacer menos”.

En esa línea, Liceaga Viñas alertó sobre posibles superposiciones de funciones con áreas ya existentes del Estado bonaerense y cuestionó el impacto fiscal de la iniciativa. Según expresó, “cada vez que crean un organismo nuevo para coordinar organismos viejos, convierten al Estado en un meme: una caja de superposiciones, sillones y gastos, que no resuelve un solo problema real de la gente”.

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Asimismo, el referente radical contrapuso la creación del organismo con las demandas locales en materia de seguridad y salud. “Mientras Mar del Plata sufre la falta de recursos para la Policía y la seguridad, mientras se recortan los servicios de IOMA y miles de afiliados no consiguen turnos ni cobertura, el Gobierno provincial malgasta sus recursos inventando otro virrey”, afirmó, y pidió reorientar partidas hacia esas áreas.

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