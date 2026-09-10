En el marco de un amplio despliegue de seguridad en el barrio Libertad, el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, y el subsecretario de Fiscalización y Control Policial de la fuerza, Andrés Escudero, supervisaron las acciones preventivas y detallaron el alcance de las medidas de control, destacando que se cumplió con el compromiso de “trabajar 24/7”.

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En diálogo con la prensa, Escudero explicó la estrategia de despliegue territorial montada sobre la zona, remarcando que “estamos trabajando puntualmente en este barrio” mientras de forma “simultánea, hay otros barrios de Mar del Plata que están teniendo operativos similares”. En ese sentido, detalló que se emplazó un control fijo articulado con patrullajes dinámicos en los sectores aledaños, donde “hay policías recorriendo con la instrucción de garantizar el orden público y de hacer todos los registros necesarios para combatir la droga y sobre todo la portación ilegal de armas”, sumado al control de motos.

Respecto de los resultados preventivos recientes, Escudero ponderó la efectividad del Comando de Patrulla y las unidades tácticas como la Fuerza de Aproximación Táctica de Operaciones Especiales (UTOI) y el Grupo de Restablecimiento del Orden Público (ROP). Al respecto, confirmó que “en la última semana con la prevención desarmamos tres bandas dedicadas a las entraderas”, cuyos procedimientos se registraron en los barrios Alfar, Constitución y Peralta Ramos.

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El funcionario enfatizó además la importancia de coordinar la labor entre el municipio, las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, trazando un firme posicionamiento respecto del juzgamiento de los hechos delictivos más severos: “Para nosotros hay una línea roja que no se puede cruzar que tiene que ver con el delito que se comete con arma”. En esa misma línea, Escudero sumó “los delitos en los delincuentes que ingresan en las casas, violentando a las personas, rompiendo la tranquilidad, poniendo en peligro la vida y la integridad física. Ahí hay que marcar un límite muy claro y no puede haber contemplaciones”.

FORMACIÓN POLICIAL

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Por su parte, Aparicio ponderó el despliegue de los procedimientos territoriales, resaltó las tareas de formación y las recientes incorporaciones en la escuela local, donde se informó que se alcanzó un récord de participación, con “más de 300 hombres y mujeres en el reclutamiento para que puedan ser policías en la Vucetich de Mar del Plata”. Asimismo, subrayó la inversión en infraestructura edilicia al indicar que “pusimos en valor la sede para que puedan dormir y puedan estudiar y puedan ser profesionales policiales en esta institución”.

El subsecretario enfatizó el abordaje integral de la problemática delictiva en la infancia y la juventud al ponderar las acciones llevadas a cabo durante los últimos días. Al respecto, destacó que “esta semana también tuvimos un trabajo muy importante, presentamos un programa tan sensible a la niñez como Entramado” para que “aquellos jóvenes que tienen conflicto con la justicia hoy van a participar de este programa que es vital para Mar del Plata porque nosotros hemos detectado que hay mucha delincuencia juvenil y hay que tratarlo”.

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En ese sentido, concluyó que “hay que tratarlo con seriedad, por eso el Ministerio de Seguridad a través del gobernador dispuso los fondos necesarios” e insistió en que “el Gobierno municipal va a firmar ese convenio que insistimos tanto para poder trabajar coordinadamente; no sólo con la faz política que es la municipal, sino también la policial y también la Justicia que tiene que estar, que es una pata muy importante”.

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