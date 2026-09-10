El evento se realizará de 15:30 a 19:30 en las instalaciones del Instituo Albert Einstein, ubicado en Saavedra 3050, y contará con juegos para todas las edades, bingo, sorteos, servicio de buffet y la participación de Banda Red, un dispositivo de música inclusivo que formará parte de la jornada.

Ads

Desde la organización informaron que los menores de 3 años ingresarán sin cargo, mientras que para mayores de 4 años la entrada tendrá un valor de $8.000, con una promoción de dos tickets por $15.000.

Manos Abiertas es una fundación de alcance nacional que desarrolla su labor en Mar del Plata desde hace más de 15 años. Actualmente brinda contención y acompañamiento a madres con niños pequeños, personas en situación de vulnerabilidad, además de impulsar programas de cuidados paliativos, apoyo escolar y talleres recreativos para niños.

Los organizadores destacaron que la Kermés representa una de las principales actividades de recaudación de la institución, aunque remarcaron que el objetivo también es fortalecer el vínculo con la comunidad y dar visibilidad al trabajo que realizan diariamente.

“A través de estos eventos no solo tratamos de generar un recurso económico para sostener nuestras acciones, sino también de darnos a conocer y motivar a que más personas se involucren como voluntarios”, señalaron desde la organización.

Ads

La cuarta edición de la Kermés se presenta así como una oportunidad para colaborar con la fundación, disfrutar de una tarde recreativa en familia y conocer de cerca el trabajo solidario que Manos Abiertas desarrolla en la ciudad.

Ads