Un grave siniestro vial se registró en la Ruta 88, a la altura de la rotonda de acceso al Parque Industrial General Savio de Mar del Plata, cuando dos vehículos colisionaron violentamente, dejando como saldo un hombre de 69 años en estado crítico y un menor de 4 años con lesiones leves.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el impacto se produjo cuando un Volkswagen Fox perteneciente a la empresa Swiss Medical intentaba incorporarse a la traza desde el predio industrial y fue embestido en su lateral trasero por un Toyota Corolla blanco que circulaba en sentido hacia Batán. La violencia del choque provocó severos daños materiales en ambos rodados.

Como consecuencia del impacto, un niño de 4 años que viajaba en el asiento trasero del primer vehículo junto a sus padres sufrió un traumatismo nasal y fue trasladado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI), donde quedó en observación médica fuera de peligro, al igual que sus progenitores.

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En tanto, el conductor del segundo vehículo, un hombre de 69 años identificado como Oscar Gerardo Avalos, fue trasladado en ambulancia desde el lugar del hecho e ingresó inconsciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con diagnóstico de traumatismo de cráneo grave y politraumatismos, permaneciendo en estado crítico.

Tras el siniestro, personal policial y de tránsito dispuso el corte total de la circulación en la mano que conecta Mar del Plata con Batán, desviando el flujo vehicular. Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias del hecho.

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