Chocó tres vehículos, intentó escapar y dio positivo en el test de alcoholemia
El conductor fue interceptado poco después del choque. No hubo personas heridas, aunque los vehículos sufrieron daños materiales.
El conductor fue interceptado poco después del choque. No hubo personas heridas, aunque los vehículos sufrieron daños materiales.
El joven, de 20 años, fue trasladado al HIGA tras un siniestro vial ocurrido en el barrio La Trinidad.
El siniestro ocurrió a la altura de Colonia Tatacuá. Las víctimas viajaban en un auto que impactó de frente contra un camión. El conductor del transporte de carga resultó ileso.
El siniestro vial se produjo este martes por la mañana en pleno centro de Mar del Plata. La víctima fue asistida en el lugar y no requirió traslado.
La modelo llevó tranquilidad luego del episodio vial y relató cómo reaccionó la nena durante el momento de tensión.
El accidente ocurrió cerca de General Madariaga, en un corredor clave para quienes viajan desde y hacia Mar del Plata y otras ciudades balnearias.
Se trata de los ocupantes de una Partner que, por circunstancias aún a establecer, impactó contra una Hilux que llevaba un tráiler con un auto.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 396, barrio Estación Camet. Personal de bomberos, la policía y una ambulancia se hicieron presentes en el lugar.
El accidente ocurrió en avenida Independencia entre Alberti y Rawson.
El hecho ocurrió en la misma cuadra del Instituto Albert Einstein, en Catamarca y Quintana, y los delincuentes fueron detenidos por agentes de la Patrulla Municipal que utilizaron la lanzadora Byrna con proyectiles de pimienta.
Se esperan los resultados de la prueba de alcoholemia.
El hombre proveniente de Banfield fue imputado, pero no se tomaron medidas restrictivas de libertad.