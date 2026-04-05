Barby Franco habló públicamente después del choque en cadena que protagonizó en la Ruta 3 y dio detalles sobre el estado de su hija, Sarah Burlando. Según explicó, ambas se encuentran en buen estado, sin lesiones de gravedad, pese al fuerte susto que atravesaron.

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El hecho ocurrió cuando la conductora intentó evitar un impacto frontal con un vehículo que circulaba en contramano. Esa maniobra derivó en una colisión múltiple con otros autos que venían detrás, lo que generó una situación de gran tensión en plena ruta.

Tras lo sucedido, Barby utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y contar cómo vivió el episodio. En ese contexto, reveló que la nena no llegó a dimensionar la gravedad del momento y reaccionó con naturalidad una vez finalizado el incidente.

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Además, la influencer destacó que todos los ocupantes del vehículo se encuentran bien tanto física como emocionalmente, luego de haber atravesado una situación que pudo haber tenido consecuencias más graves.

El episodio generó repercusión y volvió a poner el foco en los riesgos de la conducción imprudente, especialmente en rutas donde este tipo de maniobras puede desencadenar accidentes de gran magnitud.

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