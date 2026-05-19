Un accidente entre dos vehículos se registró este martes en la intersección de avenida Luro y Córdoba, en el centro de Mar del Plata.

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Según informaron desde Salud Municipal, el hecho involucró a dos automóviles y dejó como saldo a una mujer de 75 años con traumatismo cervical y lesiones en miembros superiores.

Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para asistir a la víctima, aunque finalmente no fue necesario su traslado a un centro de salud, ya que quedó “libre en el lugar”.

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