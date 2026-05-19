Choque entre dos autos en Luro y Córdoba: una mujer de 75 años sufrió traumatismos
El siniestro vial se produjo este martes por la mañana en pleno centro de Mar del Plata. La víctima fue asistida en el lugar y no requirió traslado.
Un accidente entre dos vehículos se registró este martes en la intersección de avenida Luro y Córdoba, en el centro de Mar del Plata.
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Según informaron desde Salud Municipal, el hecho involucró a dos automóviles y dejó como saldo a una mujer de 75 años con traumatismo cervical y lesiones en miembros superiores.
Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para asistir a la víctima, aunque finalmente no fue necesario su traslado a un centro de salud, ya que quedó “libre en el lugar”.
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