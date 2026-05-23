Tres personas murieron tras un choque frontal entre un auto y un camión sobre la Ruta Nacional 118, a la altura del kilómetro 36, en Colonia Tatacuá, provincia de Corrientes, en un hecho ocurrido ayer alrededor de las 19:50 que es investigado por la Justicia.

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El siniestro vial involucró a un Chevrolet Corsa, conducido por una mujer de 62 años, que por causas que aún se intentan determinar impactó de manera directa contra un camión Scania con acoplado que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del violento impacto, el automóvil quedó completamente destruido sobre la calzada y sus tres ocupantes fallecieron en el acto. En tanto, el conductor del camión, un joven de 20 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, resultó ileso aunque en estado de shock.

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Tras el hecho, personal de la Comisaría de Distrito de Tatacuá, ambulancias y peritos de la Unidad Fiscal se hicieron presentes en el lugar para asistir en las tareas de emergencia y comenzar con las actuaciones correspondientes.

El tránsito en ese tramo de la Ruta Nacional 118 fue interrumpido durante varias horas, mientras se realizaban las pericias mecánicas y el trabajo de los equipos forenses, con desvíos hacia caminos alternativos.

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Las autoridades buscan determinar la mecánica del siniestro, en un contexto de creciente preocupación por la siniestralidad vial en rutas de la región.

Fuente: con información de TN