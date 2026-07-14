Un trágico siniestro vial ocurrió hoy por la tarde en la ruta nacional 35, a la altura del puente del arroyo Corralito, en la localidad de Holmberg (Santa Catalina), a unos 10 kilómetros de Río Cuarto, donde cinco vehículos protagonizaron un violento choque que dejó dos muertos y dos heridos.

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Según informaron fuentes oficiales, el impacto principal se produjo en el extremo norte del puente. Las víctimas fatales viajaban a bordo de un Toyota Corolla Cross que circulaba desde el sur del país.

El choque en cadena involucró a tres camiones y una camioneta. En sentido hacia Holmberg transitaban un camión Mercedes Benz 710 de reparto de agua y soda conducido por un hombre de 57 años, un transporte Volkswagen 19320 manejado por un chofer de 49 años y el Toyota Corolla Cross. En el carril contrario circulaban un camión Mercedes-Benz 1134 conducido por un hombre de 38 años y una camioneta Ford Ranger guiada por un hombre de 62 años.

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Como consecuencia del impacto, los conductores del camión Mercedes-Benz 1134 y de la Ford Ranger sufrieron politraumatismos y debieron ser rescatados de los vehículos. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para recibir atención médica especializada.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y servicios de emergencia, mientras que la fiscalía de turno de Río Cuarto inició una investigación para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades.

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Debido a la magnitud del siniestro, las autoridades dispusieron el corte total de la ruta en el sector del puente para facilitar las tareas periciales y la remoción de los vehículos involucrados.

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