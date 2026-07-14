El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de junio fue del 1,9% en todo el país, el nivel mensual más bajo del año, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), consolidando la desaceleración de precios en la economía argentina.

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De acuerdo con el organismo oficial, la variación interanual alcanzó el 33,5%, mientras que en el acumulado de los primeros seis meses del año los precios registraron un incremento del 16,8%.

El dato oficial se ubicó en línea con las estimaciones de las consultoras privadas, que anticipaban una inflación por debajo del 2% mensual, confirmando así la tendencia descendente que se viene registrando en los últimos meses.

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En el desglose por rubros, la división con mayor aumento en junio fue Recreación y Cultura, con un 4,2%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró la menor suba, con apenas un 0,4%.

En cuanto a las diferencias regionales, la región Pampeana mostró la mayor variación mensual con un 2,0%, mientras que Cuyo presentó el menor incremento, con un 1,6%.

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Por otra parte, el INDEC informó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio, lo que representa un aumento del 2,2% respecto al mes anterior y del 35,7% en la comparación interanual.

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