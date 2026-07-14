El presidente Javier Milei analiza incorporar un capítulo destinado a reforzar la independencia del INDEC dentro del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el Gobierno prepara para enviar al Congreso. La idea surgió durante una reunión que el mandatario mantuvo este lunes con legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, donde se debatieron los principales lineamientos de la iniciativa

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Según trascendió, la sugerencia fue realizada por el diputado Santiago Santurio, quien planteó la necesidad de establecer mecanismos que impidan eventuales manipulaciones de los índices de inflación por parte de futuros gobiernos. El legislador recordó las controversias judiciales vinculadas a las estadísticas oficiales durante administraciones kirchneristas y propuso "blindar" al organismo para garantizar la confiabilidad de los datos.

La reforma que impulsa el Ejecutivo busca limitar al máximo la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria, tanto de forma directa como indirecta. Además, pretende restringir el uso de utilidades de la entidad para cubrir gastos del Estado y fortalecer los mecanismos de control sobre las futuras autoridades del organismo.

Tras el encuentro, el diputado Damián Arabia aseguró que el objetivo central del proyecto será preservar el valor de la moneda y consolidar un esquema de mayor independencia del Banco Central. También señaló que se endurecerán las responsabilidades y sanciones para quienes incumplan las nuevas disposiciones.

Mientras tanto, el oficialismo continúa definiendo la estrategia legislativa para avanzar con la iniciativa. El proyecto aún no fue enviado al Congreso y forma parte del paquete de reformas económicas que el Gobierno busca impulsar durante el segundo semestre del año. En paralelo, la Casa Rosada mantiene negociaciones para garantizar el tratamiento de otras iniciativas pendientes tanto en Diputados como en el Senado.



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